Enormer Schneefall ist Fluch und Segen zugleich!

Teilweise dramatische Folgen hat der starke Schneefall: In Tirol wurde die höchste Lawinenwarnstufe fünf ausgerufen, in Oberösterreich ist es noch nicht ganz so arg. In den Skigebieten ist man zwiegespalten, wie unser Rundruf in den heimischen Skigebieten zeigt. Klarer Verlierer der winterlichen Verhältnisse sind die Autofahrer.