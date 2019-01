Bärenstark! Kraft segelt in Innsbruck aufs Podest

Stefan Kraft ist nach der Enttäuschung von Garmisch eindrucksvoll die Wende zum Positiven gelungen. Der Weltmeister durfte am Freitag in Innsbruck über den zweiten Platz jubeln. Bester war auch in der dritten Tournee-Konkurrenz der Japaner Ryoyu Kobayashi. Er hat vor dem Finale in Bischofshofen am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF eins) den Gesamtsieg praktisch sicher.