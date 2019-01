Was das Sternzeichen über unseren Wohnstil verrät

Steinbock:Der Steinbock schätzt und pflegt das noble Understatement. Seine Wohnung ist zumeist puristisch (aber keineswegs simpel) eingerichtet, hochwertige Materialien und funktionales Design geben den Ton an. In diese kühle Eleganz - in der Weiß, Schwarz und Grau sowie viel Licht und Edelstahl dominieren - setzen Steinböcke gerne ganz gezielt Akzente in Form von kostspieligen Accessoires oder ausgesuchten Antiquitäten. Nicht selten sind Steinböcke ausgewiesene Lampenfreaks. Das wichtigste Zimmer in einer Steinbock- Wohnung ist in vielen Fällen ein modernes Arbeitszimmer, das auf maximale Produktivität getrimmt ist.