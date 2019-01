Schlierenzauer: Der nächste Schritt am Weg zurück!

Der Tourneebewerb auf dem Innsbrucker Bergisel ist am Freitag ohne die zwei noch aktiven, früheren ÖSV-Sieger in Szene gegangen. Andreas Kofler (Gewinner 2012) verpasste die Qualifikation und Gregor Schlierenzauer (Erster 2013) versucht im Einzeltraining, seinen Sprung auf WM-Niveau zu heben. Am Freitag, 50 Tage vor dem Heim-WM-Bewerb, absolvierte Schlierenzauer erste Flüge auf einer Großschanze.