Hagleitner Hygiene übernimmt deutsche Glessdox

Die Salzburger Sanitärfirma Hagleitner mit Sitz in Zell am See hat mit 1. Jänner 2019 die deutsche Glessdox GmbH & Co. KG und deren Kundenstock übernommen. Als Marke wird Glessdox aufgelöst, mit Jahresende 2018 wurde auch der Betrieb am Firmenstandort in Untermünkheim (Baden-Württemberg) eingestellt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.