19.000 Wiener auf Gemeindebau-Liste

Im Vorjahr sind 205 Wohnungen an solche weit entfernten Verwandten übergegangen, die nicht mal in der Wohnung hauptgemeldet gewesen sein mussten. Weitere 352 Domizile haben über das „erweiterte Eintrittsrecht“ einen neuen Mieter bekommen. Das geht aus einer Anfrage der ÖVP an Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) hervor.