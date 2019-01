Hürdenlauf beim Umtausch unliebsamer Geschenke

Rechtsanspruch auf die Gewährleistung

Ist das gekaufte Produkt hingegen defekt, gelten andere Regeln und Fristen. Zum Tragen kommt hier in erster Linie die gesetzliche Gewährleistung. Hat man den Mangel nicht selbst verursacht, muss der Händler die Ware in Ordnung bringen, also reparieren oder austauschen. Ist dies nicht möglich, kommt auch Preisminderung oder Vertragsauflösung infrage.