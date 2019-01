Küche in Flammen: Haus von Einsatzkräften geräumt

Ein auf dem Herd vergessener Topf hat Freitagfrüh einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Dornbirn in Vorarlberg verursacht. Die 18 Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, zwei davon mit einer Drehleiter. Vier Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert. Der entstandene Schaden sei noch nicht bezifferbar, hieß es seitens der Polizei.