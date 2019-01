Ferien-Messe Wien: Wohin im Sommer?

Kreuzfahrten im Mittelmeer am beliebtesten

Helga Freund, Vorstandsmitglied der Verkehrsbüro Group und Ruefa, hat folgende Einschätzung: „Im Sommer reisen die meisten Österreicher am liebsten ans Meer, vorzugsweise per Auto nach Italien und Kroatien, oder mit dem Flugzeug nach Griechenland und Spanien. Diese Destinationen werden auch 2019 wieder die wichtigsten Reiseziele bei Ruefa sein. Die Türkei und Ägypten werden ihr Comeback als Sommerreiseziele fortsetzen. Viele Österreicher machen aber auch sehr gerne Urlaub im eigenen Land, vor allem Kurzurlaube in den Bergen, am See oder in den Thermenregionen sind beliebt. Kreuzfahrten haben sich als Urlaubsform etabliert, vor allem für Familien sind sie eine beliebte Alternative zum Cluburlaub geworden. Wir erwarten uns im Kreuzfahrt-Segment nach den vergangenen beiden sehr erfolgreichen Jahren für 2019 wieder ein zweistelliges Umsatzplus. Am beliebtesten sind bei den Österreichern Routen durchs Mittelmeer.“