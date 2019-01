Von Erwartungen und Gottvertrauen

Ich habe mich schon oft gefragt, warum es ausgerechnet jene Phasen im Leben sind, die schließlich zur Trennung führen. Vielleicht weil Menschen in diesen Ruhephasen erkennen, wie deutlich Erwartung und Realität auseinanderklaffen. Und die Enttäuschung über die enttäuschten Erwartungen ist groß. Sie bahnt sich ihren Weg in Gedanken und Gefühle und hinterlässt ihr wohldosiertes Nervengift. Erwartungen: Wir haben sie alle. An uns, an unser Leben, an andere. So und so soll es laufen. Dies und das wollen wir erreichen. So und so verhält sich ein liebender Partner, eine gute Mutter, eine vorbildliche Vorgesetzte, ein liebes Kind und wehe es kommt anders.