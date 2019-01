Apple wehrt sich gegen iPhone-Verkaufsverbot

Apple wollte sich am Freitag nicht zu dem jüngsten Schritt des Kontrahenten äußern und verwies auf eine Mitteilung nach der Gerichtsentscheidung vom Dezember. Damals hatte der kalifornische Konzern erklärt, dass er in seinen eigenen 15 Geschäften in Deutschland die iPhones 7 und 8 aus dem Sortiment nehmen würde, wenn das Verkaufsverbot in Kraft trete. Dagegen sollten über tausende andere Verkaufsstellen weiter sämtliche iPhones angeboten werden.