„Kann man ein Kondom zweimal benutzen?“

Und auch das Wort Wiederverwertung sollte immer nur im Zusammenhang mit Müll und Recycling, niemals aber im Bezug auf Kondome verwendet werden. Ein Kondom kann man nicht zweimal benutzen. Auch nicht, wenn du es noch so lange auswäscht oder es glänzend polierst. Genauso dürfen keine Duschhauben als Kondome genutzt werden und die diesbezügliche Nutzung von Luftballons ist auchkeine gute Idee. Bitte das Kondom auch immer richtig aufrollen. Ist etwa Gewaltanwendung notwendig oder lässt es sich nicht komplett überziehen: Abziehen und noch einmal probieren!

Auch wenn es an die 20 Synonyme für Kondome gibt (Pariser, Verhüterli, Kapuzinger etc.): Die Nutzung ist immer nur einmal erlaubt. Pro Akt, nicht pro Tag.