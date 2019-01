Beach-Ass schrammte nur knapp an K.o.-Phase vorbei

Bei Beachvolleyball denkt man automatisch an Sonne, Strand und Wind. Nicht so anfang Jänner in den Den Haag, wo das World-Tour-Turnier in der Halle stattfindet. „Die Bedingungen in der Beachhalle sind andere als outdoor. Der Ball ist vor allem beim Flatterservice viel schwieriger einzuschätzen. In der Quali konnten wir unsere Servicestärke ausspielen und haben so einige Asse erzielt“, so der Saalfeldner Julian Hörl.