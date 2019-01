Jimmy Page: Der Gitarrengott wird 75

Legendäres Schicksal

In den 60er-Jahren arbeitete Page als Studiomusiker, ehe er zwei Jahre bei den Yardbirds spielte. 1968 gründete er Led Zeppelin mit Robert Plant am Mikrofon, Schlagzeuger John Bonham sowie Bassist und Keyboarder John Paul Jones. Page schrieb meist die Musik, Plant steuerte die Texte bei. „Ob wir wollten oder nicht, wir wurden vom Schicksal zusammengebracht und es war eine Art Fügung, dass wir Musik verändern sollten“, sagte Page über die Gründung der Band in den „50th Anniversary Interviews (2018)“ auf Spotify. „Und das haben wir sicherlich geschafft.“