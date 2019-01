Liverpool verpasste Führung um 1,12 Zentimeter!

ManCity fehlen nur noch vier Zähler

Am Ende jubelte dann Manchester City. Das Rennen um den Titel ist damit wieder völlig offen. Den entscheidenden Treffer erzielte Leroy Sane in der 72. Minute. Zuvor hatte Sergio Agüero (40.) die Mannschaft von Coach Pep Guardiola in Führung geschossen. Roberto Firmino (64.) erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die „Reds“. Nach der Auswärtsniederlage hat Liverpool weiter 54 Zähler. Man City liegt nur noch vier Zähler dahinter.