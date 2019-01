Das sind die exklusivsten Kaffeesorten der Welt

Von 11. bis 13. Jänner findet das Vienna Coffee Festival statt. Zahlreiche Firmen, Künstler und Kaffeefreunde aus aller Welt freuen sich auf das Event in der Ottakringer Brauerei. Dabei werden nicht nur die exklusivsten und neuesten Kaffeesorten, sondern auch Maschinen, Mühlen und Trends vorgestellt. Zudem gibt es Vorträge und Live-Acts rund ums Thema Kaffee. Wenn Sie dieses Jahr nicht die Möglichkeit haben, an dem Event in der Ottakringer Brauerei teilzunehmen, haben wir genau das Richtige für Sie.