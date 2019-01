Volles Programm: Sportwelt, Ferienmesse, Autoshow

# Zwei Messen, eine neue Sportwelt: Alles mit einem Ticket!



Von 10. bis 13. Jänner heißt es wieder “Anschauen und Probesitzen“ in den Hallen C und D der VIENNA AUTOSHOW. Rund 400 neue Autos von 40 Weltmarken stehen zur Auswahl. Erlebt in Österreichs einzigartigem Automobilsalon neue Technologien hautnah, angefangen von Hybrid- und Elektroautos, Fahrsicherheitssystemen bis hin zum autonomen Fahren. Erstmalig gibt es auf der VIENNA AUTOSHOW auch einen eigenen Bereich, der sich voll und ganz der Elektromobilität widmet. Interessierte Besucher können so in die faszinierende Welt der Elektromobilität eintauchen und sich über den aktuellsten Stand der Technik informieren.



Bei der FERIEN-MESSE WIEN in den Hallen A und B dreht sich alles um Inspirationen für Ihr nächstes nationales oder internationales Reiseziel, Tipps für den Traumurlaub, Gewinnchancen, Bühnenshows, Stargäste und Freizeittipps. Partnerland der Ferien-Messe ist dieses Jahr Indonesien, Partnerregion das schöne Burgenland. Zudem locken in der GENUSSWELT kulinarische Köstlichkeiten aus Österreich und der ganzen Welt, die BIKE VILLAGE VIENNA überzeugt mit spektakulären Darbietungen im Bike-Bereich der Halle B und die SPORTWELT wartet am Wochenende im Congress Center mit Tipps und Tricks rund um die beliebtesten Sportarten.

#Mehr zur neuen Sportwelt

Handball, Rudern, Tischtennis oder doch Discgolf, Segeln oder Kickboxen? Diese spannenden Sportarten und noch viele mehr können Besucher der Ferien-Messe am Samstag und Sonntag im Bereich der Sportwelt im Congress Center hautnah erleben. Es erwarten euch zahlreiche Möglichkeiten zum Anfassen und Ausprobieren - die Experten der Vereine informieren und beraten gerne vor Ort!