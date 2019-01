Diese lustigen Fußmatten bringen Gäste zum Lachen

Vor so ziemlich jeder Tür in Österreich liegt eine Fußmatte - leider aber auch fast überall ein ähnliches Modell. Relativ unkreativ liest man entweder „Willkommen“ oder sie ist überhaupt ohne Text und einfarbig. Dabei ist der Markt so reich an lustigen Alternativen. Die ermöglichen es Besuchern sofort erahnen zu lassen, wer hier wohnt. Haben Sie etwa einen schwarzen Humor? Sind Sie ein Menschenfeind? Oder einfach ein Komiker? Die besten Fußmatten haben wir hier für Sie zusammengestellt.