So klappt es 2019 mit der großen Liebe

Offen für Neues sein ist größte Herausforderung

Für Single-Männer gilt es die eigene Schüchternheit zu überwinden - 25 Prozent geben dies als Hauptgrund an, weshalb sie noch solo durchs Leben gehen (Frauen: 7%). 37 Prozent der Frauen hingegen geben an zu hohe Ansprüche an den potentiellen Partner zu stellen (Männer 25 Prozent). Beide Geschlechter meinen unisono, dass sie sich in der Vergangenheit zu sehr verschlossen haben (Männer 26 Prozent, Frauen 28 Prozent). Parship Psychologin Caroline Erb: „Wer wagt, gewinnt. Natürlich gehört auch Mut dazu, sich auf etwas Neues einzulassen und die Angst vor einer möglichen Zurückweisung zu überwinden. Oft geht es um ein Zulassen und sich Einlassen, je aktiver man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, desto größer sind die Erfolgschancen.“