Mit Eisenstange auf Frau eingeprügelt - Festnahme!

Festnahme im Fall jener 25-Jährigen in Wien, die mit lebensgefährlichen Verletzungen am Kopf und im Gesicht am 30. Dezember im Bezirk Margareten aufgefunden wurde: Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 41-Jähriger gefasst, der offenbar aus Frust auf die ihm völlig unbekannte Frau losgegangen war. Er hatte eigenen Angaben zufolge zuvor mehrfach erfolglos versucht, Frauen anzusprechen, diese dann mit dem Fahrrad verfolgt. Gegen den Verdächtigen - laut Polizei ein „in Wien wohnhafter österreichischer Staatsbürger“ - wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.