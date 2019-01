Bergisel: Daumendrücken für großes Sprungspektakel

An die 15.000 Skisprungfans hoffen heute, Freitag, ab 14 Uhr am Bergisel auf ein richtiges Sprung-Fest. Am Hausberg der rot-weiß-roten Adler haben viele „Heinzelmännchen“ im Vorfeld dafür gesorgt, dass einem Spektakel nichts im Wege steht. Sollten Stefan Kraft und Co. zu alter Form zurückfinden, wird das Oval brodeln