Sieg für Pöltl beim ersten Wiedersehen mit Toronto

Harden glänzt erneut

Die Houston Rockets feierten im Schlagerspiel des Abends einen 135:134-Erfolg n.V. bei den Golden State Warriors. James Harden (44) erzielte zum sechsten Mal in Serie mehr als 40 Punkte in einem Spiel. Mit zehn Rebounds und 15 Assists schrieb er auch in zwei weiteren Kategorien zweistellig an. Houston feierte den sechsten Sieg hintereinander. Für den Titelverteidiger setzte es die dritte Heimniederlage in Folge. Daran konnten auch 35 Punkte von Stephen Curry nichts ändern.