Rätsel um GTI-Wintertreffen in Kärnten

Seit Donnerstag werden sie mit Spannung erwartet, die GTI-Fahrer, die zum Wintertreffen an den Faaker See geladen haben. Knapp 2000 Teilnehmer haben sich angemeldet, gesehen wurden bisher nur wenige. Die Polizei steht bereit, falls die GTI-Piloten doch noch zum „Low at Snow“ anreisen sollten.