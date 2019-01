Rover „Yutu-2“ erkundet „dunkle“ Seite des Mondes

Nach der alleresten Landung auf der Rückseite des Mondes in der Geschichte der Raumfahrt hat China auch das Roboterfahrzeug der Mission in Betrieb genommen. Der Rover „Yutu-2“ („Jadehase-2“) rollte am Donnerstagabend von der Landesonde „Chang‘e 4“ und berührte um 22.22 Uhr (Ortszeit) erstmals die Oberfläche des Erdtrabanten, wie die chinesische Weltraumbehörde CNSA auf ihrer Website mitteilte.