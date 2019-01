Hallwang „entzauberte“ den großen Favoriten

Fast hätte die Vitzkotter-Crew mit Grödig am Ende Platz getauscht, doch der starke Hallein-Goalie Ramic vergab im Finish gegen Gruppensieger Hallwang die Chance aufs 3:1. Und so gab bei Punkte- und Toregleichstand das knapp verlorene Direktduell mit Grödig für die Endreihung den Ausschlag. Trost für die Halleiner: Sie werden als bester Dritter mit Sicherheit auch in die Zwischenrunde aufsteigen.