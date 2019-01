Liste-Jetzt-Chefin Stern will Nationalratsmandat

In der „ZiB 2“ am Donnerstag erklärte die 46-Jährige, dass sie nun „früher oder später“ doch ins Parlament zurückkehren will. Auf Dauer sei es nämlich ein Nachteil, wenn sich nicht im Nationalrat vertreten sei. Eine Erklärung, wie das gelingen beziehungsweise wer dafür auf sein Mandat verzichten soll, blieb sie allerdings schuldig.