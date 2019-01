Aggressiver Taxigast in Traun wollte nicht zahlen

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land ließ sich am 3. Jänner, nachmittags, mit einem Taxi zu mehreren Geschäften in Traun chauffieren. Am Ende der Fahrt wollte er nur einen Teil des verlangten Geldes bezahlen. Die Taxilenkerin fuhr zur Polizeiinspektion um dort Anzeige zu erstatten.