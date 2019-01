Skandal um Italien-Supercup Juve-Milan in Dschidda

Salvini monierte, dass Frauen zwar ins Stadion gelassen werden, das Spiel aber nur in einem anderen Sektor als jenem der Männer verfolgen dürfen. „Ich werde mich bei der Serie A, bei Juventus und AC Milan einschalten, damit die Werte und die Freiheit, die in mit Italien in jahrelangen Kämpfen errungen worden sind, nicht im Namen des Geschäfts geopfert werden“, sagte Salvini laut Medienangaben vom Donnerstag.