ÖSV-Stars am Weißensee: Skitraining und Kufenspaß!

Marcel Hirscher & Co. holen sich derzeit am Weißensee den letzten Schliff für die Weltcup-Rennen am Wochenende in Zagreb (Kroatien). Ermöglicht hat das der Weißensseer Hotelier Peter Schwarzenbacher, früher selbst Skirennläufer, denn in der Hochsaison sind die Skistars in vielen Skigebieten eher unerwünscht.