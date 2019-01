Dauerstreit um Nachmittagsgebühr an Kindergärten

„Wenn jetzt die Geheimniskrämerei um die Ergebnisse der letztes Jahr durchgeführten Evaluierung nicht aufhört, dann nährt das den Verdacht, dass bei der Kinderbetreuung seitens der Gesundheitsreferentin vieles zugedeckt wird, immer mehr“, will SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner „nun endlich genaue Daten zur Kinderbetreuung“. Deshalb wurde eine umfangreiche schriftliche Anfrage an LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) abgeschickt. Ziel: Über die „übliche Auswahl an gefilterten Informationen“ genaue Auswirkungen der Nachmittagsgebühr in den Gemeinden und Bezirken zu erhalten. Viermal haben die Roten bis dato nicht zufriedenstellende Antworten erhalten.