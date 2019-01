ÖBB-Lokführer war Schutzengel für Vierbeiner

Vierbeiner wieder bei Besitzern

„Der Kollege hat über die betriebsführungszentrale unsere Sicherheitsmitarbeiter verständigt, die den Hund am Salzburger Hauptbahnhof in Empfang genommen und ihn zur Polizeiinspektion gebracht haben“, sagt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Es gab ein „Happy-End“: Die Exekutive konnte den vierbeinigen Ausreißer noch am selben Abend den Besitzern übergeben. Der Hund stammt aus dem Raum Hof, also etwa 20 Kilometer von Hallwang entfernt.