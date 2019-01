Diese Fertiggerichte schmecken tatsächlich gut!

Den Startschuss für das erste Fertiggericht legte Gerry Thomas im Jahr 1954 in den USA, der erstmals ein Drei-Komponenten-Menü erfand. Dieses musste lediglich erhitzt werden und war (wie zum Teil auch heute noch) in einer Aluminiumschale verpackt. Im deutschsprachigen Raum wurde das erste Fertiggericht von der Firma Maggi im Jahr 1958 auf den Markt gebracht. Dabei handelte es sich um die klassischen Ravioli in Tomatensauce, die auch heute noch zu den Bestsellern gehören. Nudeln und Pasta in jeglicher Form sind mit Abstand die beliebtesten Fertiggerichte - zumindest laut Online-Händler Amazon. Wir haben uns auf die Suche nach den meistverkauften Mikrowellen-Essen gemacht und konnten eine deutliche Pasta-Dominanz feststellen. Aber lesen Sie selbst.