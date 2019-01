Beschäftigungsrekord im vergangenen Jahr erreicht

„Laut vorläufigen Zahlen waren 2018 im Durchschnitt 104.500 Personen in Beschäftigung, das sind fast 2000 oder 1,8 Prozent mehr als im Jahr 2017. Das ist ein absoluter Höchstwert in der Geschichte unseres Bundeslandes“, zeigt sich Soziallandesrat Norbert Darabos erfreut. Auch die Arbeitslosigkeit ist 2018 weiter stark zurückgegangen, und zwar um 8,9 Prozent. „Diese Entwicklung ist positiv, bedeutet aber auch, nicht locker zu lassen. Wir müssen die Situation genau beobachten. Denn jeder Arbeitslose ist einer zuviel“, betont der sozialdemokratische Politiker. Besonders stark sank die Arbeitslosigkeit in den Bezirken Oberpullendorf (minus 12,1 Prozent), gefolgt von den Bezirken Oberwart, Jennersdorf und Güssing (jeweils minus 10,6 Prozent).