Akrobaten klettern zum Finale auf der Tonleiter

Musikalisches Happy End

Aber am Ende geht alles gesittet aus, und der Bräutigam steht gekampelt und gestriegelt vor seiner Braut. Dass es sich bei dieser um einen Kontrabass handelt, zeugt von der wunderbaren Verschmelzung von Musik und Akrobatik in dieser Produktion: Denn die Musiker hanteln sich nicht nur kunstvoll die Tonleitern auf und ab, sondern sind auch in so manches Kunststück involviert. Die Akrobaten wiederum benutzen nicht nur ihre Körper, um das Publikum zu begeistern, sondern greifen zu Schlagzeug und Posaune und legen dem Kontrabass den Hochzeitsschleier an. Ein famoser Mix zum Finale des heurigen Cirque Noël!