Guatemala: Kritik an „Countdown“ für Neujahrsbaby

Ärzte und Krankenpfleger in Feierlaune

Die Mitarbeiterinnen hingegen starten den klassischen Silvester-Countdown bei knapp über 20 und sind sichtlich in Feierlaune. Mehrere Krankenpfleger filmen das Geschehen mit, auch den Moment der Geburt um Punkt Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt steppt im Kreißsaal bereits der Bär und alle springen auf und ab. Nur die Mutter liegt weiter in den Geburtsschmerzen im Bett.