Hier wird Naturfilmer beinahe zum Eisbär-Häppchen

Eisbären gehören wohl zu den beliebtesten Tieren auf dem Planeten - und zugleich zu den am meisten vom Aussterben bedrohten Arten. Für eine neue BBC-Doku nahm Naturfilmer Gordon Buchanan jetzt eine ehrgeizige und - wie ein Video auf dramatische Weise zeigt (siehe oben) - gefährliche Mission in Angriff. Er will das Familienleben der Eisbären in bisher nie gesehener Intimität zeigen, wurde dabei aber beinahe zum Appetithappen für eine seiner pelzigen Protagonistinnen.