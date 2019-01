Kindheitstraum erfüllt: Schwimmen wie Meerjungfrau

Die jüngsten angehenden Wassernixen in Laz‘ Kursen sind fünf Jahre alt. „Hauptsächlich machen Mädchen und Frauen mit, ab und zu kommen aber auch Buben zu den Kursen.“ Das Anziehende sei, dass es für die Mädchen so schön aussehe, als Meerjungfrau in einem hübschen Kostüm zu schwimmen. „Die Buben ziehen meist nur die Flosse an und fühlen sich dann wie ein Hai. Sie sind meist überhaupt nicht mehr aus dem Wasser zu kriegen“, sagt Arndt. Doch nicht nur für die Kinder ist es ein Erlebnis: „In den Anfangszeiten sind die Mütter immer sehnsüchtig am Beckenrand gestanden und fanden es schade, dass es das in ihrer Kindheit noch nicht gab. Also entstand eine Müttergruppe. Die hatten so viel Spaß, fast noch mehr als die Kinder.“ Einmal unterrrichtete Arndt sogar eine Gruppe von Damen 50 Plus. Man ist also nie zu alt, um sich wie eine Meerjungfrau zu fühlen.