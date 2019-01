Großangriff auf den 70.000-Euro-Jackpot

Aber nur in Flachau wird das dementsprechend honoriert: Auch 2019 wird beim Nachtslalom das höchste Preisgeld der gesamten Saison ausbezahlt. Während alle anderen Veranstalter von Sölden bis zum Finale in Soldeu (Andorra) das von der FIS vorgeschriebene Mindest-Preisgeld von 120.000 Schweizer Franken (106.800 Euro) auf die Top 30 verteilen, sind es in Flachau am Dienstag 193.000 Franken, knapp 172.000 Euro. Allein der Sieg wird mit 70.000 Euro honoriert, für Platz zwei (34.408) und drei (19.379) gibt’s noch wesentlich mehr als bei allen anderen Saison-Events.