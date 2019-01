Pitt-Mama tobt: Angelina hat Brads Leben ruiniert!

„Sie findet, ihr Sohn wurde manipuliert“

Der Grund: Die 79-Jährige sehe ihre Ex-Schwiegertochter als die Schuldige in dem Scheidungsdrama. „Sie wird Angelina niemals verzeihen, was sie der Familie angetan hat - speziell, weil sie seit der Verkündung der Scheidung die Kinder kaum gesehen haben“, erklärt ein Insider dem Magazin „Globe“. „Sie findet, ihr Sohn wurde nicht nur manipuliert, sondern auch gemein behandelt, und das läss sie nicht so einfach los.“