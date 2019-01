Schwedenmöbel jetzt auch online bestellbar

Diese Standleuchte kennen Sie bestimmt. Man findet Sie in sämtlichen Haushalten, aber auch in Büros oder in öffentlichen Einrichtungen. Kein Wunder, denn die Lampe ist platzsparend und optisch schön anzusehen. Nach dem Anschalten verbreitet sich im ganzen Raum ein warmes Licht, das für angenehme Stimmung sorgt. Mit der Energieeffizienzklasse AA++ gilt die Leuchte als äußerst verbrauchsarm, was ein zusätzlicher Vorteil für den gesamten Haushalt ist.



Höhe: 116 cm

Artikelgewicht: 1,74 kg

Leistung: 40 Watt

Preis: 9,88€

Hier geht‘s zur Standleuchte.