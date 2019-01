Insolvenzverfahren bei Gailtaler Betrieb eröffnet

Überschuldung und Sanierungsplanvorschlag

Aktiva werden in der Höhe von 3,8 Millionen angeführt, sodass die Überschuldung derzeit mit rund 6,2 Millionen anzuführen ist. Im Zerschlagungsfall werden die Aktiva geringer zu bewerten sein. Laut AKV plant die Schuldnerin die Fortführung des Betriebes sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes. Als Sanierungsplanvorschlag wird eine 20 prozentige Quote, zahlbar in zwei Raten in zwei Jahren, angestrebt.