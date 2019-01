Im Winter an Hautschutz denken

Sonne und Kälte - ein gefährliches Duo

Pulverschnee und Sonnenschein - es gibt wohl nichts Schöneres für Wintersportler. Der Vorarlberger Hautspezialist DDr. Gerald Rehor gibt jedoch zu bedenken: „Schnee im Gebirge reflektiert bis zu 90 Prozent der in Höhenlagen ohnedies stärkeren UVB-Strahlung und fördert damit - auch bei bedecktem Himmel - Sonnenbrand und vorzeitige Hautalterung. Dazu kommen noch Eiseskälte und Wind, was die Haut zusätzlich austrocknet und schädigt.“ Der Arzt erinnert auch an die besonderen Bedürfnisse zarter, sensibler Kinderhaut. Diese neigt durch die noch nicht so ausgeprägte körpereigene Talgproduktion bereits bei Temperaturen unter acht Grad Celsius zu juckenden, roten Flecken und Feuchtigkeitsverlust.