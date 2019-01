Hat unser Mond tatsächlich eine dunkle Seite?

Am Donnerstag landete erstmals in der Geschichte Raumfahrt eine Sonde auf der Rückseite des Mondes. Chinas Raumfahrzeug „Chang‘e 4“ (Bild oben) setzte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am frühen Morgen um 3.26 Uhr MEZ am Aitken-Krater in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten auf.