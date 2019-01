Das sind die Wellness-Trends für das neue Jahr

#Kristall-Heilung

Manche tragen Kristalle um den Hals, andere stellen sie in der Wohnung an bestimmten Plätzen auf. Die Wellness-Industrie mischt sie nun in Rezepturen und nimmt sie in Cremes und Peelings auf. Im Kuzbari-Zentrum für ästhetische Medizin kann man ein Kristall-Peeling ausprobieren. Wer es esoterischer mag, sollte einen Kristallheilungs-Workshop besuchen. Dabei wird mithilfe von bestimmten Steinen auf verschiedenen Energiepunkten des Körpers im Unterbewusstsein in die Vergangenheit gereist und Blockaden werden gelöst. Zahlreiche Hollywood-Stars wie Kate Hudson, Kylie Jenner oder Model Bella Hadid, schwören darauf.