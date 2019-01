Bub erschießt Freund und tötet sich selbst

Teenager filmten sich beim Posieren mit Waffen

Erst nach und nach kamen in den ersten Tagen des neuen Jahres weitere, schreckliche Details der Tragödie ans Tageslicht. Devin Hodges und Chad Carless hatten nämlich, wie sich herausstellen sollte, noch kurz vor dem tödlichen Schuss auf Snapchat ein Video an Freunde geschickt. Darauf sind nicht nur mehrere Gramm Marihuana zu sehen, sondern auch beide Buben mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand. Doch während es sich bei der Waffe in der Hand des 17-Jährigen um eine Attrappe gehandelt haben dürfte, streckt Devin Hodges der Kamera eine geladene Faustfeuerwaffe entgegen.