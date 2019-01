WM-Land Katar führt „Sündensteuer“ auf Bier ein

Kein Bier in Öffentlichkeit

Dazu kommt: In Katar wird Alkohol nur in lizenzierten Bars, Clubs und Hotels ausgeschenkt. In der Öffentlichkeit ist der Konsum von Alkohol allerdings grundsätzlich strikt verboten und wird damit auch rund um die WM in vier Jahren ein heikles Thema. Eine Einigung scheint aber in Sicht. Nach ersten Verhandlungen mit der FIFA soll es zumindest in den Fan-Zonen Bier zu kaufen geben. Ob den Fans bei diesen Preisen das WM-Bier aber noch schmeckt, ist mehr als fraglich?