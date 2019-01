Skitag mit 10.000 Gratis-Lift-Tickets

Ebenfalls fortgesetzt wird die erfolgreiche Kinder-Ski-Rennserie Intersport Kids Pistencup. Dieser beinhaltet 17 Skirennen für Kinder zwischen 4 bis 11 Jahren und startet am 4. Jänner 2019 mit einem Rennen am Mölltaler Gletscher. „Der Kids Pistencup geht heuer in die 4. Saison und wir sind stolz mit unseren Sporthändlern und Skischulen vor Ort wieder eine tolle Veranstaltung und somit einen Anreiz zum Skifahren zu bieten. Wie jedes Jahr steht der Spaß am Ski fahren im Vordergrund - wir erwarten wieder sehr viele Teilnehmer!“, zeigt sich Thorsten Schmitz begeistert. Zwischen Jänner und März 2019 werden zahlreiche Intersport-Partner gemeinsam mit regionalen Ski-Clubs Skirennen für Mädels und Burschen in acht Altersklassen austragen. „Wir möchten ganz klar den Ski-Nachwuchs fördern und jedem Kind die Möglichkeit geben, einmal das Rennfieber richtig ausleben zu können. Beim Intersport Kids Pistencup kann man die Begeisterung der Kinder am Ski fahren richtig spüren!“, freut sich Thorsten Schmitz.