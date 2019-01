Überfall auf Ordensbrüder: Wer kennt diesen Mann?

Ermittlungen laufen

Die Spurenauswertung sei nach wie vor am Laufen, hieß es am Donnerstag seitens der Wiener Polizei. Ein Opfer befand sich am Donnerstag noch im Krankenhaus, „vier wurden bisher befragt“, erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Mit einem der Männer konnte die Polizei nun ein Phantombild des Täters anfertigen.