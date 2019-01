„Glück.Tage“ in Kufstein: Adele Neuhauser dabei!

Der ebenfalls einem breiten Fernsehpublikum bekannte Astrophysiker Harald Lesch ist am 24. Mai im Kultur Quartier Kufstein zu Gast. Lesch versucht in seinem Vortrag „Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen“, Ansätze und Ideen im Umgang auf Fragen wie Klimawandel, Globalisierung, menschliche Ausbeutung und gesellschaftliche Spaltung zu finden. Am 23. Mai wird Hirnforscher Gerald Hüther im Festspielhaus Erl seinem Publikum erklären, dass es nie zu spät ist, um miteinander glücklich zu sein und in Würde zu leben.