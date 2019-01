Deswegen sollten Sie jetzt Edelsteine tragen

Diamonds are girl’s best friend? Geht es nach zahlreichen Promidamen und Bloggern ist dieser Hype vorbei. Jetzt trägt man Kristalle und Edelsteine. Und das ist längst keine neue Trenderscheinung - schon seit Anbeginn der Zeit faszinieren die heilenden Kräfte, die ihnen zugeschrieben werden, die Menschen. So begruben sich die Ägypter für Glück im Jenseits mit den Steinen. Im Mittelalter legte man sie hingegen in die Fundamente der Häuser, um die richtigen Energien in den Lebensraum zu bringen. Heute ist es der Alltagsstress, Leistungsdruck und unerfüllte Hoffnungen nach Liebe oder Gesundheit, die uns für Edelsteine und Kristalle begeistern. Die Möglichkeiten der Verwendung sind vielseitig: Man kann sie in einem Beutel mit sich tragen, sie auf den Nachttisch stellen, sie in einen Krug oder eine Trinkflasche mit Wasser geben oder sie als Schmuck tragen. Wichtig ist, dass sie einmal die Woche gereinigt werden - und im Idealfall ein paar Stunden mit der Kraft der Sonne aufgeladen werden. Wir haben eine kleine Auswahl der beliebtesten Steine und ihre Wirkung für Sie vorbereitet.